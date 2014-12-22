Изменить меню на Опенкарте

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки127 просмотров
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Имеется опенкарт с трехуровневым меню на внутренних страницах.

Требуется первый уровень убрать. Остальные выводить в зависимости от категории.

9 лет назад
webmanki
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-3)