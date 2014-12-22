Нужен скрипт вывода тем форума xenForo в DLE

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка119 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо написать скрипт вывода тем форума, работающего на движке xenForo, на главную страницу сайта, работающего на движке DLE.

Выводиться должна последняя прокомментированная тема на форуме с текстом последнего сообщения в этой теме и аватаром пользователя, добавившего сообщение.

Называйте, пожалуйста вашу цену и срок. Сделать очень желательно побыстрее.

9 лет назад
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад