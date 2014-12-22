Доска объявлений на ВП

$27
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка154 просмотра
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Нужно сделать доску объявлений недвижимости на ВП.

Функционал самый минимальный: отправка заявки на размещение квартиры в каталоге, пару форм обратной связи, лента новостей, все по стандарту. Шаблон свёрстан и готов.

Натянул бы и сам на modx, так уже делал такой проект, но заказчик в последний момент захотел wp.

Стоимость не дороже 1500 рублей.

9 лет назад
Haker102rus
Павел 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад