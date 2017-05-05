Snake-YAVA

Требуются доработки интернет-магазина en-svet.ru на PHP (Yii, MySQL). Необходимо добавить удобное редактирование товаров, упростить корзину, подключить онлайн-платежи и создать скрипт для парсинга товаров с сайта поставщика. Укажите вашу оценку стоимости работы, время выполнения и готовность приступить к задаче. Без предоплаты.
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Drupal 8, Geolocation Views. Сделать так, чтобы при клике на заголовок таблицы открывался PopUp соответствующего маркера с адресом на карте. Чем быстрее, тем лучше. Возможно через удалённый доступ. Без предоплаты.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $50
Доработка сайта на готовом шаблоне на Wordpress ( duorest.bs54.ru ). 1. Необходимо реализовать каталог с категориями товаров (возможно через WooCommerce), с карточками товаров, с возможностью просмотреть описание каждого из товаров. В карточке товара должна быть кнопка ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $55
Доработка сайта на готовом шаблоне на Wordpress ( duorest.bs54.ru ). 1. Необходимо реализовать каталог с категориями товаров, с карточками товаров, с возможностью просмотреть описание каждого из товаров. В карточке товара должна быть кнопка "Запросить цену" с ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Доработка функционала на CMS Битрикс. Есть действующий сайт. Нужно будет добавить следующий функционал. "- личный кабинет с двумя формами регистрации: для учителей и для учеников со следующими пунктами: Ф.И.О., дата рождения, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Простейшая сетевая игра на Flash (типа бомбермэна), сервер на node.js. Клиент и сервер взаимодействуют через соккеты. Игра подключается к серверу только из IDE и из билда под Android. Собрали билд игры в SWF, ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
Joomla 3.8.6 Пытаюсь настроить мультиязычность на сайте. После включения плагина "Система-Фильтр языка", на любой странице во фронтенде происходит цикличная переадресация. Нужно починить. В комментарии пишите стоимость и опыт работы с движком. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $170
Разработка сайта на Drupal (7 или 8 нужно будет обсудить). Макеты свёрстанные, готовые в HTML.https://cloud.mail.ru/public/LpWb/cqHMTdpqM Есть сайт logos-pravo.ru. Провели редизайн, переносим сайт на другую CMS – на Drupal. Также нужно будет ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $250
Программирование и настройка админки Drupal 7. Макеты по ссылке https://cloud.mail.ru/public/CUKB/997ETnvE9 Макеты с адаптивной HTML-вёрсткой будут предоставлены. В комментарии обязательно пишите: 1) есть ли опыт работы с данной CMS 2) стоимость работы (интересует ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Спроектировать/отрисовать Wireframe (схематичный наборосок) сайта для ТЗ (можно в Axure). Если всё ок, предоставим ещё несколько аналогичных заданий. https://docs.google.com/document/d/1mqdEmSUhRwakzdzMqgCMw_rV_rIuqMmz_6Ykh1NOrpE/edit?usp=sharing Аналогичный по содержанию сайт: http://npk-nsk.ru Укажите, есть ли опыт ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Не редактируются материалы на сайте (похоже что проблема с кэшами). После обновления ядра и модулей до последней версии, перестали редактироваться материалы на сайте. Редактирую поля материала, но после сохранения никаких изменений не ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад