Snake-YAVA

Виталий Snake-YAVA

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Telegram: snake_yava

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработки интернет-магазина PHP (Yii), самописная админка

    Требуются доработки интернет-магазина en-svet.ru на PHP (Yii, MySQL). Необходимо добавить удобное редактирование товаров, упростить корзину, подключить онлайн-платежи и создать скрипт для парсинга товаров с сайта поставщика. Укажите вашу оценку стоимости работы, время выполнения и готовность приступить к задаче. Без предоплаты.

    MySQLPHPYii
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Drupal 8, Geolocation Views. При клике на заголовок открывать PopUp

    $5

    Drupal 8, Geolocation Views. Сделать так, чтобы при клике на заголовок таблицы открывался PopUp соответствующего маркера с адресом на карте. Чем быстрее, тем лучше. Возможно через удалённый доступ. Без предоплаты.

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта на Wordpress (добавить каталог)

    $50

    Доработка сайта на готовом шаблоне на Wordpress ( duorest.bs54.ru ).  1. Необходимо реализовать каталог с категориями товаров (возможно через WooCommerce), с карточками товаров, с возможностью просмотреть описание каждого из товаров. В карточке товара должна быть кнопка ...

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на Wordpress (добавить каталог)

    $55

    Доработка сайта на готовом шаблоне на Wordpress ( duorest.bs54.ru ).  1. Необходимо реализовать каталог с категориями товаров, с карточками товаров, с возможностью просмотреть описание каждого из товаров. В карточке товара должна быть кнопка "Запросить цену" с ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка функционала на CMS Битрикс

    Доработка функционала на CMS Битрикс. Есть действующий сайт. Нужно будет добавить следующий функционал.  "- личный кабинет с двумя формами регистрации: для учителей и для учеников со   следующими пунктами: Ф.И.О., дата рождения, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Flash не подключается к серверу на node.js

    Простейшая сетевая игра на Flash (типа бомбермэна), сервер на node.js. Клиент и сервер взаимодействуют через соккеты.  Игра подключается к серверу только из IDE и из билда под Android.  Собрали билд игры в SWF, ...

    AndroidNode.js
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка мультиязычности на Joomla 3.8.6

    $15

    Joomla 3.8.6  Пытаюсь настроить мультиязычность на сайте. После включения плагина "Система-Фильтр языка", на любой странице во фронтенде происходит цикличная переадресация. Нужно починить.  В комментарии пишите стоимость и опыт работы с движком. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка сайта на Drupal

    $170

    Разработка сайта на Drupal (7 или 8 нужно будет обсудить). Макеты свёрстанные, готовые в HTML.https://cloud.mail.ru/public/LpWb/cqHMTdpqM Есть сайт logos-pravo.ru. Провели редизайн, переносим сайт на другую CMS – на Drupal.  Также нужно будет ...

    DrupalHTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка сайта на Drupal 7

    $250

    Программирование и настройка админки Drupal 7. Макеты по ссылке https://cloud.mail.ru/public/CUKB/997ETnvE9  Макеты с адаптивной HTML-вёрсткой будут предоставлены. В комментарии обязательно пишите:  1) есть ли опыт работы с данной CMS  2) стоимость работы (интересует ...

    DrupalHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Спроектировать/отрисовать Wireframe сайта для ТЗ (можно в Axure).

    $30

    Спроектировать/отрисовать Wireframe (схематичный наборосок) сайта для ТЗ  (можно в Axure). Если всё ок, предоставим ещё несколько аналогичных заданий.  https://docs.google.com/document/d/1mqdEmSUhRwakzdzMqgCMw_rV_rIuqMmz_6Ykh1NOrpE/edit?usp=sharing Аналогичный по содержанию сайт: http://npk-nsk.ru Укажите, есть ли опыт ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проблема с Drupal 7

    Не редактируются материалы на сайте (похоже что проблема с кэшами). После обновления ядра и модулей до последней версии, перестали редактироваться материалы на сайте. Редактирую поля материала, но после сохранения никаких изменений не ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$55
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта на Wordpress (добавить каталог)
WordPress
сработались по БС
Рекомендую работать через Безопасную сделку.
Ответный отзыв
eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Настройка мультиязычности на Joomla 3.8.6
Joomla
Сотрудничество с Виталием по проекту было позитивным. Задача была поставлена вполне определённо, её решение знакомо и результат закономерен. )) С оплатой проблем нет. Рекомендую!
Работа по доработке сайта на Joomla была выполнена качественно, быстро и в срок. Рекомендую Бориса Куликова как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
k_chernish
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$170
10 баллов
8 лет назад
Разработка сайта на Drupal
DrupalHTML
Очень понравилось сотрудничество. Всем рекомендую! Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Рекомендую Константина как ответственного и грамотного специалиста. Сделал всё оперативно, всегда был на связи. Надеюсь на постоянное сотрудничество.
Ответный отзыв