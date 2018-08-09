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Доработка функционала на CMS Битрикс
Доработка функционала на CMS Битрикс. Есть действующий сайт. Нужно будет добавить следующий функционал.
"- личный кабинет с двумя формами регистрации: для учителей и для учеников со
следующими пунктами: Ф.И.О., дата рождения, телефон, населенный пункт, школы, (для учеников) класс;
- обеспечить выгрузку по зарегистрированным участникам;
- разработать онлайн-кабинет для ученика, в котором должны быть отражены следующие вкладки: Тренинг, который я прошел в нём необходимо разработать выпадающий перечень имеющихся тренингов. В случае с тренингом , там ,например, выпадает перечень всех имеющихся, человек выбирает – это информация как-то поступает ко мне и я загружаю ему в личный кабинет задание (задание – это текст с заданием, может быть видео, может быть тест, может быть я кидаю ссылку на какой-то ресурс , который нужно изучить). Участник выполняет задание загружает его в личный кабинет. Все эти задания я тоже где -то получаю, было бы круто если бы они все консолидировались в одном месте с указанием кто выполнил и какое задание (собственно какое задание = названием тренингов из вкладок). После этого я выставляю баллы. Бальная система накопительна, ну то есть все последующие баллы суммируются;
- разработать вкладку Мероприятия, в котором я участвовал и внести
следующую информацию: Вкладка мероприятия участник вписывает название мероприятия профориентационного, в котором он поучаствовал, я получаю сводку. И выставляю баллы за участие. Еще момент – эти баллы они обменивают на различные бонусы, например участие в форму и т.д. И соответственно, было бы здорово если бы в личном кабинете была история за что он баллы получил и куда потратил. И чтобы все задания ,которые он получил и их ответы тоже хранились в личном кабинете, чтобы они могли к этому вернутся.
- разработать личный кабинет для учителей и внести следующую информацию: там
собственно хранятся все медиа ,которые нужны им для тренингов и которые они могут скачать. Ну то есть , например я гружу все что нужно им для тренингов на гугл диск: презентации, видео, методички. а ссылки уже будут в личном кабинете. Названия тренинга – ссылка. Они жмут и скачивают. И в их кабинете еще должна быть форма обратной связи: какой тренинг провели, сколько человек было и т.д.
В целом, пока я представляю это так:
- во вкладке "проекты" на сайте появляется "Персональная траектория" – это презентационная страница,
- на ней ссылка для регистрации в личном кабинете.
- при регистрации деление на учителей и учеников
- ну и наполнение личных кабинетов, которые описаны выше"
Приложите примеры своих работ, оценочную стоимость по данному проекту, сроки и ссылку на профиль.
Если вы прочитали задание, напишите в комментарии в начале "Я не робот". Все остальные идут лесом (а точнее в спам).
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