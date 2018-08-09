Доработка функционала сайта на Modx Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Необходимо адаптивно сверстать страницы и реализовать функционал каталога, фильтров, похожих товаров и карточки товара на сайте modx по готовым макетам https://yadi.sk/d/L1IqNi863a3TwP 

При этом предыдущий функционал и верстка не должна поломаться. Товары мы заполним сами, нужна только инструкция как делать ну и несколько тестовых товаров чтобы проверить функционал фильтров, заказа и отображения. В макете шапка и подвал отличаются от текущих, на это не обращать внимания и их не трогать.

Интересует цена и сроки

MODX
7 лет назад
okludator
Максим 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров