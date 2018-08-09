Финальная доработка сайта на шаблоне Аспро NEXT на CMS Битрикс

Нам необходимо доработать сайт на Битриксе, шаблон Аспро Некст 97 % работы выполнено !

Подробный Бриф со всеми доработками Вы можете увидеть в приложенном фаиле.

Большая просьба, адекватно оценивать свои силы !

Нам необходимо сделать именно то, что описано в фаиле !

И еще, мы работаем только по безопасной сделке или по договору !

От вас необходима информация по необходимому вам времени работы и цене !

ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ЦЕНУ ЗА ВЕСЬ ПРОЕКТ ! А ТАКЖЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ НА РАБОТУ В ДНЯХ !

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЙ РАБОТЕ НА ПРОЕКТОМ.