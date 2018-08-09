Финальная доработка сайта на шаблоне Аспро NEXT на CMS Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка96 просмотров

Нам необходимо доработать сайт на Битриксе, шаблон Аспро Некст 97 % работы выполнено ! 

Подробный Бриф со всеми доработками Вы можете увидеть в приложенном фаиле.  

Большая просьба, адекватно оценивать свои силы !  

Нам необходимо сделать именно то, что описано в фаиле !  

И еще, мы работаем только по безопасной сделке или по договору !  

От вас необходима информация по необходимому вам времени работы и цене !  

ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ЦЕНУ ЗА ВЕСЬ ПРОЕКТ ! А ТАКЖЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ НА РАБОТУ В ДНЯХ !  

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЙ РАБОТЕ НА ПРОЕКТОМ.  

7 лет назад
guest_15337995504815
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров