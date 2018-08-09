Задача Задание 1 сделать скрипт онлайн перевода текста как здесь http://ru.freeonlinetranslators.net/ с вводом текста, выбором языка оригинала и конечного языка получение перевода только после нажатия на ...
Финальная доработка сайта на шаблоне Аспро NEXT на CMS Битрикс
Нам необходимо доработать сайт на Битриксе, шаблон Аспро Некст 97 % работы выполнено !
Подробный Бриф со всеми доработками Вы можете увидеть в приложенном фаиле.
Большая просьба, адекватно оценивать свои силы !
Нам необходимо сделать именно то, что описано в фаиле !
И еще, мы работаем только по безопасной сделке или по договору !
От вас необходима информация по необходимому вам времени работы и цене !
ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ЦЕНУ ЗА ВЕСЬ ПРОЕКТ ! А ТАКЖЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ НА РАБОТУ В ДНЯХ !
МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЙ РАБОТЕ НА ПРОЕКТОМ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
задачи 1) текстовые правки 2) добавление целей в метрике и гугл аналитикс 3) сделать так, чтобы не падали дубли заявок (сейчас падает от 2 до 10 одинаковых заявок за раз) 4) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $400
Подключение 2х платежных систем на магазин, подключение Woocomerce - под ключ , до среды 15.08.18 стоимость $400 и предоплатой 50%Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
сайт на WP требуется подобрать (или доработать , или разработать) удобный плагин для детского клуба с указанием расписаний групп (несколько клубов,несколько групп в клубах). + запись в группу + указывается количество оставшихся ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Бот позволяет ознакомится с меню блюд доставки, оформить заказ, а также получить доступ в личный кабинет. Основное описание функционала. Авторизация/регистрация пользователейЗаказ (просмотр меню, добавление в корзину, оформление)Профиль пользователя. История заказов, просмотр статусов.Рейтинг ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется сайт, написан на Yii2, в него нужно внести корректировки. Планов достаточно много, рассчитываю на перспективу дальнейшего сотрудничества. На сейчас необходима возможность добавления видео ролика к уже имеющийся возможности добавления фотографий. Детали с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужна программа для взаимодействия с API Google AdWords. В идеале программа должна быть написана на PHP. Функционал небольшой – нужно получать список кампаний, список объявлений (их параметры) ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно написать скрипт задание тут >>>> https://goo.gl/biPDviВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна разработка сайтов на Wordpress Техническое задание тут >>>> https://goo.gl/i5t4rtВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен калькулятор на wp сайт. Пример того что надо http://www.aek-stroy.ru/calculator/krovlya/ Надо сделать плагином, чтобы удобно было ставить кэфы и пр. Можно использовать готовый плагин https://codecanyon.net/item/ez-form-calculator-wordpress-plugin/7595334 Плагин предоставлю. Ну ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад