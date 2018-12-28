Подключение 2х платежных систем на магазин

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок232 просмотра

Подключение 2х платежных систем на магазин, подключение Woocomerce - под ключ , до среды 15.08.18 

стоимость $400 и предоплатой 50%

7 лет назад
mucktub
53 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$400
7 дней
Отличная работа. Профи- рекомендую
Все отлично. Четкое задание. Дружественная коммуникация. Оплата в срок. Рекомендую

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад

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