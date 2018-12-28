От вас стоимость и сроки https://docs.google.com/document/d/1Ol0bfSCRr7pCl2t7JzJ3CtyvPfb_bPMLBlCgGaW-6kg/edit?ts=5b689e23
Подключение 2х платежных систем на магазин
Подключение 2х платежных систем на магазин, подключение Woocomerce - под ключ , до среды 15.08.18
стоимость $400 и предоплатой 50%
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