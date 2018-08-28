Ищу того, кто разбирается в Yii 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок211 просмотров

Имеется сайт, написан на Yii2, в него нужно внести корректировки.

Планов достаточно много, рассчитываю на перспективу дальнейшего сотрудничества. На сейчас необходима возможность добавления видео ролика к уже имеющийся возможности добавления фотографий.

Детали с исполнителем.

Yii
7 лет назад
kolbear
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

vAkhmatov
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$125
2 дня
Владислав отлично справился с заданием и даже больше. Продолжаем сотрудничество!
С заказчиком мега удобно вести проект. Всегда на связи. С оплатой проблем нет.

Заявки фрилансеров

vAkhmatov
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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