Создание Web-Портала

Занимаюсь арбитражем трафика (Продажей заявок в разных сферах), все процессы на данный момент происходят по почте. Необходимо автоматизировать под типо СPA сервиса. Именно: необходимо сделать личные кабинеты для, рекламодателей которые покупают заявки, и операторов которые отправляют заявки на продажу, с функцией отбраковки, оплаты и т. д. Рассмотрю все предложения, пишите! (Указывайте пожалуйста примерные сроки, и бюджет)