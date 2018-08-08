Создание Web-Портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок115 просмотров

Занимаюсь арбитражем трафика (Продажей заявок в разных сферах), все процессы на данный момент происходят по почте.  Необходимо автоматизировать под типо СPA сервиса. Именно: необходимо сделать личные кабинеты для, рекламодателей которые покупают заявки, и операторов которые отправляют заявки на продажу, с функцией отбраковки, оплаты и т. д. Рассмотрю все предложения, пишите! (Указывайте пожалуйста примерные сроки, и бюджет)

7 лет назад
merkebaev
Тимур 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров