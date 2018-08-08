Ищу ASP.NET MVC + JS разработчика. Доработать сайт (Правки и дополнения на существующем сайте)
Поправить баг с автоопределением в форме
Нужно поправить баг с автоопределением в форме. форма как и весь сайт написаны на JS.
Требуется высокое знание JS. Нужно не попробовать – а сделать! Делаем на одном сайте, потом как всё будет работать копируем изменения во второй аналогичный сайт.
Учитывать буду только живые ответы.
Нужен именно прямой исполнитель – программист. По этому, ловцов лидов от всяких студий прошу не беспокоится.
Нужно сделать срочно, то тесть сегодня. Проверять будем на входящем трафике. То есть, как прекратятся пропуски в форме (это видно в вебвизоре). Так исполнитель получает оплату через безопасную сделку + хороший отзыв.
За ранее спасибо.
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