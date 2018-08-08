Поправить баг с автоопределением в форме

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно поправить баг с автоопределением в форме. форма как и весь сайт написаны на JS.  

Требуется высокое знание JS. Нужно не попробовать – а сделать! Делаем на одном сайте, потом как всё будет работать копируем изменения во второй аналогичный сайт. 

Учитывать буду только живые ответы. 

Нужен именно прямой исполнитель – программист. По этому, ловцов лидов от всяких студий прошу не беспокоится. 

Нужно сделать срочно, то тесть сегодня. Проверять будем на входящем трафике. То есть, как прекратятся пропуски в форме (это видно в вебвизоре). Так исполнитель получает оплату через безопасную сделку + хороший отзыв. 

За ранее спасибо. 

JavaScript
7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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