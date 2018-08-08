Нужно поправить баг с автоопределением в форме. форма как и весь сайт написаны на JS.

Требуется высокое знание JS. Нужно не попробовать – а сделать! Делаем на одном сайте, потом как всё будет работать копируем изменения во второй аналогичный сайт.

Учитывать буду только живые ответы.

Нужен именно прямой исполнитель – программист. По этому, ловцов лидов от всяких студий прошу не беспокоится.

Нужно сделать срочно, то тесть сегодня. Проверять будем на входящем трафике. То есть, как прекратятся пропуски в форме (это видно в вебвизоре). Так исполнитель получает оплату через безопасную сделку + хороший отзыв.

За ранее спасибо.