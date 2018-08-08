Требуется программист-разработчик)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Написать программный код к функциональному блоку онлайн-биржиконтента на основании ТЗ и верстки. Суть задачи: реализовать возможность

пользователя, зарегистрированного в качестве заказчика, размещать свои заказы

на тексты, корректировать их, выбирать и утверждать исполнителя, производить

оплату.Есть основа на Yii2, в которую, возможно, потребуется внести коррективы. Подробнуюинформацию вышлю кандидатам персонально.Данный блок является частью крупного проекта. При успешном

выполнении возможно продолжение сотрудничества как в части программирования,

так и в части последующей технической поддержки. Работа ведется на сервере

исполнителя. Оплата поэтапная, без авансов.

Yii
7 лет назад
ContGen
44 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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