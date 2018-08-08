Разработка шаблона рассылки в Symfony, по средством SwiftMailer

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки116 просмотров

На текущий момент, в админке реализована рассылка посредством SwiftMailer через http транспорт Amazon SES (Simple Email Service) и имеет ряд шаблонов. Нужно сделать еще один, подробности в ТЗ:

https://drive.google.com/open?id=16AkYGwI0xuUAVv0IGkAueo5Ow1QRRIyE

Прошу ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с ТЗ. Более подробно отвечу на вопросы в личке. Ознакомьтесь и пишите. Созвонимся.

Symfony
7 лет назад
IvanovGL
Глеб 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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