Разработка шаблона рассылки в Symfony, по средством SwiftMailer

На текущий момент, в админке реализована рассылка посредством SwiftMailer через http транспорт Amazon SES (Simple Email Service) и имеет ряд шаблонов. Нужно сделать еще один, подробности в ТЗ:

https://drive.google.com/open?id=16AkYGwI0xuUAVv0IGkAueo5Ow1QRRIyE

Прошу ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с ТЗ. Более подробно отвечу на вопросы в личке. Ознакомьтесь и пишите. Созвонимся.