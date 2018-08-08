Доработки импорта для интернет-магазина на Opencart

Доброго дня! Необходимо разработать сайт для компании которая будет заниматься экспресс-доставкой почты и грузов. Компания будет предоставлять услуги по доставке и отправке экспресс-почты по России. Бриф во вложении. Там всё прописано (необходимый функционал и ...