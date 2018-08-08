Доработки импорта для интернет-магазина на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок150 просмотров

Для магазина mister-gold.ru необходимо сделать несколько доработок

https://docs.google.com/document/d/1kjUQNyZkpAYPllMSPSAtHUK0Pwyf4k_k8rbMAzzppzs/edit?usp=sharing

Opencart
7 лет назад
eskrynnyk
Евгений 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров