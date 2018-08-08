Установить payment gateway для оплаты услуг через чатбота

Добрый день!

Онлайн тур агентство, предлагает онлайн гида в FB Messenger, где чатбот(гид) ведет человека по заранее прописаному маршруту в новом незнакомом городе.

Сейчас эти туры бесплатные, но нужно сделать так, чтоб клиент смог оплатить тур нажимая на ссылку в чате, после чего будет перенаправлен на стороний сайт где сможет ввести данные своей карточки и после оплаты, автоматом получал сообщение от бота, что оплата была успешно произведена и можно продолжить тур.

Можете попробовать пройти часть тур сами по этой ссылке https://m.me/teleportravel?ref=tog

Сайт почти готов https://teleportravel.com/.

Думал подключить 2checkout (так как они одни из самых удобных и крутых на этом рынке) но они не работают с туристрическими агенствами. Нашел несколько других компаний:

Не знаю кого выбрать...

Хотелось бы найти человека кто знает точно как это все работает, тем самым кто имел опыт в подключение онлайн оплат.

Жду конкретные примеры работ, рекомендуции какой сервис лучше использовать и если есть вопросы..

Заранее благодарю