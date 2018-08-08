PHP программист со знанием фреймворков Yii2 и Laravel

Ищем толкового php программиста, для создания проекта с нуля на фрейворке. Суть: Доработка и создания новых приложений на этих двух фреймворках.О вас мне нужно:

Опыт работы с фреймворками,

Ответственность и соблюдение дедлайнов,

Умение решать задачи,

Умение работать с докерами, Работать с Git без подсказок

3 месяца работы по проектам - оценка - исполнение - оплата,

Через 3 месяца, если срабатываемся, готовы предложить постоянные условия,

Если дедлайны не соблюдены по вашей вине, оплата уже сделанного и дружественное прощание.

Мы предлагаем:Приоритетно, если человек готовый появляться хотя бы несколько раз в офисе в Киеве, который будет открыт с октября этого года. Важно! Оставляя заявку, пишите сразу письмо в личку - это ускорит ответ.