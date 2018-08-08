Ищу ASP.NET MVC + JS разработчика. Доработать сайт (Правки и дополнения на существующем сайте)
PHP программист со знанием фреймворков Yii2 и Laravel
Ищем толкового php программиста, для создания проекта с нуля на фрейворке. Суть: Доработка и создания новых приложений на этих двух фреймворках.О вас мне нужно:
- Опыт работы с фреймворками,
- Ответственность и соблюдение дедлайнов,
- Умение решать задачи,
- Умение работать с докерами,
Работать с Git без подсказок
- 3 месяца работы по проектам - оценка - исполнение - оплата,
- Через 3 месяца, если срабатываемся, готовы предложить постоянные условия,
- Если дедлайны не соблюдены по вашей вине, оплата уже сделанного и дружественное прощание.
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