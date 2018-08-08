PHP программист со знанием фреймворков Yii2 и Laravel

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок174 просмотра

Ищем толкового php программиста, для создания проекта с нуля на фрейворке. Суть: Доработка и создания новых приложений на этих двух фреймворках.О вас мне нужно: 

  • Опыт работы с фреймворками,
  • Ответственность и соблюдение дедлайнов,
  • Умение решать задачи,
  • Умение работать с докерами,

    Работать с Git без подсказок

Мы предлагаем: 
  • 3 месяца работы по проектам - оценка - исполнение - оплата,
  • Через 3 месяца, если срабатываемся, готовы предложить постоянные условия,
  • Если дедлайны не соблюдены по вашей вине, оплата уже сделанного и дружественное прощание.
Приоритетно, если человек готовый появляться хотя бы несколько раз в офисе в Киеве, который будет открыт с октября этого года. Важно! Оставляя заявку, пишите сразу письмо в личку - это ускорит ответ. 
GitLaravelPHPYii
7 лет назад
kassiy
38 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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