Возможность добавления видео в галерею товаров Woocomerce

Наш сайт на Wordpress. https://www.fabrika-f.ru/product/begunok-na-leske-20

Необходимо сделать возможным добавление видео из youtube в галерею товаров.

Пробовали найти плагины - либо не работают, либо не то что нам нужно. Скорее всего придется кодить.

Как в этом примере: https://voronin-gold.ru/catalog/prod/podveski/podveska1/