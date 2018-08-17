Возможность добавления видео в галерею товаров Woocomerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки105 просмотров

Наш сайт на Wordpress. https://www.fabrika-f.ru/product/begunok-na-leske-20

Необходимо сделать возможным добавление видео из youtube в галерею товаров. 

Пробовали найти плагины - либо не работают, либо не то что  нам нужно. Скорее всего придется кодить.

Как в этом примере: https://voronin-gold.ru/catalog/prod/podveski/podveska1/

WordPress
7 лет назад
ironstasy
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

net9sky
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
2 дня
Задача выполнена. Отличный специалист по Wordpress, рекомендую!
Всё прекрасно Грамотная постановка задачи, хорошее общение в процессе и оперативная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

net9sky
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад