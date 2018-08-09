Web-разработчик FrontEnd\BackEnd

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок318 просмотров

Мы Интернет-Университет. За 6 лет на рынке мы создали ряд продуктов, в числе которых онлайн-платформа для образовательных бизнесов (B2B), образовательные программы для взрослых (B2C) и различные смежные сервисы, например, система приема платежей. У нас еще много идей, которые нужно реализовать. В том числе, необходимо будет поддерживать и уже существующие сервисы. Мы постоянно растем и поэтому мы ищем в нашу команду дополнительные ресурсы.

Если Вы:

  • хотите работать над интересными проектами в профессиональной команде,
  • постоянно развиваетесь и интересуетесь новыми технологиями,
  • слышали или знаете что такое php, zend, webpack и react.
Если это всё про вас, у нас есть то, что Вам нужно.

Условия:

  • У нас нет физического офиса. Работа удаленная, из любой точки мира и в удобное время по согласованию с руководителем.
  • Мы гибкие. У нас недельные планы разработки и ежедневные релизы.
  • Программируем на php7, zend framework, smarty. Сейчас активно внедряем webpack и react.
  • Мы уже не стартап. Проекты имеют достаточную выручку, чтобы содержать себя самостоятельно.
  • Входное тестовое задание.
Обязанности:

  • Разработка новых сервисов;
  • Поддержка текущих сервисов.
Требования:

  • Опыт промышленного программирования на php не менее 2х лет;
  • Умение качественно и эффективно программировать;
  • Понимание принципа работы высоконагруженных сервисов;
  • Гибкий и системный подход к решению сложных задач;
  • Языки: PHP 7 (ООП), SQL, Javascript, HTML, AJAX;
  • Базы данных: MYSQL, Sphinx, Redis, MongoDB (что-то одного достаточно);
  • Фреймворки: Zend Framework, Bootstrap, React (React опционально).
  • Шаблонизаторы: Smarty
  • Желательно понимание как работают бекэнды \ фронтэнды: Nginx, Apache2, Php-fpm, Memcached и пр.
  • Опыт с любой из систем контроля версий: GIT, SVN, CVS
AJAXBootstrapGitHTMLJavaScriptMongoDBMySQLNginxPHPRedisSQL
7 лет назад
internetsales
Антон 
41 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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