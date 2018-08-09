Web-разработчик FrontEnd\BackEnd

Мы Интернет-Университет. За 6 лет на рынке мы создали ряд продуктов, в числе которых онлайн-платформа для образовательных бизнесов (B2B), образовательные программы для взрослых (B2C) и различные смежные сервисы, например, система приема платежей. У нас еще много идей, которые нужно реализовать. В том числе, необходимо будет поддерживать и уже существующие сервисы. Мы постоянно растем и поэтому мы ищем в нашу команду дополнительные ресурсы.

Если Вы:

хотите работать над интересными проектами в профессиональной команде,

постоянно развиваетесь и интересуетесь новыми технологиями,

слышали или знаете что такое php, zend, webpack и react.

Условия:

У нас нет физического офиса. Работа удаленная, из любой точки мира и в удобное время по согласованию с руководителем.

Мы гибкие. У нас недельные планы разработки и ежедневные релизы.

Программируем на php7, zend framework, smarty. Сейчас активно внедряем webpack и react.

Мы уже не стартап. Проекты имеют достаточную выручку, чтобы содержать себя самостоятельно.

Входное тестовое задание.

Разработка новых сервисов;

Поддержка текущих сервисов.