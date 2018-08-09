Необходимо доработать скрипт, который делает следующее: 1. Спарсить по API все посты определенного аккаунта Инстаграм (фото, лайки, дата, описание...). Т.е. скрипту дается ник определенного аккаунта и он начинает свою работу. 2. Сформировать из ...
Web-разработчик FrontEnd\BackEnd
Мы Интернет-Университет. За 6 лет на рынке мы создали ряд продуктов, в числе которых онлайн-платформа для образовательных бизнесов (B2B), образовательные программы для взрослых (B2C) и различные смежные сервисы, например, система приема платежей. У нас еще много идей, которые нужно реализовать. В том числе, необходимо будет поддерживать и уже существующие сервисы. Мы постоянно растем и поэтому мы ищем в нашу команду дополнительные ресурсы.
Если Вы:
- хотите работать над интересными проектами в профессиональной команде,
- постоянно развиваетесь и интересуетесь новыми технологиями,
- слышали или знаете что такое php, zend, webpack и react.
Условия:
- У нас нет физического офиса. Работа удаленная, из любой точки мира и в удобное время по согласованию с руководителем.
- Мы гибкие. У нас недельные планы разработки и ежедневные релизы.
- Программируем на php7, zend framework, smarty. Сейчас активно внедряем webpack и react.
- Мы уже не стартап. Проекты имеют достаточную выручку, чтобы содержать себя самостоятельно.
- Входное тестовое задание.
- Разработка новых сервисов;
- Поддержка текущих сервисов.
- Опыт промышленного программирования на php не менее 2х лет;
- Умение качественно и эффективно программировать;
- Понимание принципа работы высоконагруженных сервисов;
- Гибкий и системный подход к решению сложных задач;
- Языки: PHP 7 (ООП), SQL, Javascript, HTML, AJAX;
- Базы данных: MYSQL, Sphinx, Redis, MongoDB (что-то одного достаточно);
- Фреймворки: Zend Framework, Bootstrap, React (React опционально).
- Шаблонизаторы: Smarty
- Желательно понимание как работают бекэнды \ фронтэнды: Nginx, Apache2, Php-fpm, Memcached и пр.
- Опыт с любой из систем контроля версий: GIT, SVN, CVS
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