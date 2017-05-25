internetsales

Антон internetsales

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Макет для новогоднего розыгрыша в соц сетях.

    Выбор дизайнера будет проходить на конкурсной основе. Необходимо оформить макет для новогоднего розыгрыша билета (обучения) для группы https://vk.com/ibfak В отклике пришлите (ОТКЛИКИ БЕЗ ЭТИХ ДОПОЛНЕНИЙ РАССМАТРИВАТЬСЯ ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать текст для посадочной.

    Ищем профессионального копирайтера, который нацелен на результат. Требования: опыт написания посадочных страниц/лендингов/сайтов с высокой конверсией,отсутствие шаблонных фраз и выражений.Задача: Нам нужно написать текст посадочной страницы ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Докрутка статьи на Wordpress.

    Что нужно сделать: 1. хлебные крохи 2. дата публикации 3. кол-во просмотров (причем надо сделать какой-то множитель сразу, чтобы не наши 30 просмотров, а много было) 4. оглавнение 5. заголовки ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Произвести настройки посадочной страницы (лендинга)

    Настроить передачу данных с лендинга в сервис емаил рассылки через апи. И другие мелкие настройки: типа ява-цели в метрике, маска на форму телефона и проч. Все это у нас настроено на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Web-разработчик FrontEnd\BackEnd

    $1500

    Мы Интернет-Университет. За 6 лет на рынке мы создали ряд продуктов, в числе которых онлайн-платформа для образовательных бизнесов (B2B), образовательные программы для взрослых (B2C) и различные смежные сервисы, например, система приема платежей. У нас еще ...

    AJAXBootstrapGitHTMLJavaScript
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать превью (картинку-заставку) для видео на ютуб

    Нужно нарисовать превью для видео https://youtu.be/5M6PZVqd2lI На превью должно быть отображено:  -название плейлиста: "Привычки инфобизнесмена” -название видео: Ошибки инвестирования времени (сделать крупнее) -”цепляющая” картинка -адрес сайта: internetuniversitet.ru ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен оператор. Только МОСКВА

    Ищем оператора в Москве. В ближайшее время нужно будет записать 1.5-2 часовое видео в студии.  Студия в пределах МКАД. Нужно 3 камеры и 2 петлички. Круто, если будет свое оборудование. Если нет, то можно ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать упаковку

    $17

    Ищем дизайнера " с душой").  Мы Интернет Университет. Занимаемся онлайн образованием уже более 6 лет. Работаем в сфере инфобизнеса.  Требуется сделать дизайн коробок (всего будет 3) для наших обучающих ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать упаковку для инфопродукта.

    Ищем дизайнера " с душой").  Мы Интернет Университет. Занимаемся онлайн образованием уже более 6 лет. Работаем в сфере инфобизнеса.  Требуется сделать дизайн коробок для наших обучающих курсов, так чтобы коробки получились ...

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Записать видео-курс по рекламе

    Ищу эксперта-практика для создания профессиональных курсовпо интернет-маркетингу для учеников интернет-университета. Тематики на выбор: ·        Таргетинг вконтакте, ретаргетинг ·        Таргетинг в фэйсбуке ·        Яндекс.Директ и РСЯ ·        Эдвордс и КМС ·        Цепочка продающих е-мэил писем ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать 10 стикеров в похожем стиле.

    Для дистанционной системы обучения https://yadi.sk/i/U-4ITQjD3Gxsx7 необходимо нарисовать стикеры-награды.  Прикладываю пример уже нарисованных стикеров. В таком же стиле нужно нарисовать еще 10.  take.ms/Aqbdg – текущие варианты, которые нужно переделывать.  Описание сути наград – https://yadi.sk/i/tkjR2vHH3JWtc6. То ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать дизайн по готовому макету

    Для ДСО (дистанционной системы обучения) по имеющемуся макету необходимо нарисовать дизайн одного из типов уроков, а именно: "Теория".Стиль оформления: приближенный к ВК (https://vk.com)https://yadi.sk/i/h6EEqasw3JKybu - макетhttps://yadi.sk/i/DfGt5svr3JKwMg - пример уже утвержденного интерфейса.То есть фактически нужно отрисовать только ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать стикеры

    Для дистанционнойсистемы обучения https://yadi.sk/i/U-4ITQjD3Gxsx7  необходимо нарисовать стикеры-награды. Прикладываю пример уженарисованных стикеров. В таком же стиле нужно нарисовать еще 5. take.ms/Aqbdg –текущие варианты, которые нужно переделывать. Описание сути наград –во ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать 10 стикеров-наград

    Длядистанционной системы обучения необходимо сделать 10 стикеров-наград: https://yadi.sk/i/U-4ITQjD3Gxsx7 take.ms/Aqbdg– текущие варианты, которые нужно переделывать. Все стикеры(иконки) должны быть в едином стиле и сочетаться с общей концепцией сайта. Описаниесути ...

    Иконки и Пиксель-арт4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется специалист по настройке Google Analitics с помощью GTM.

    Нужно настроить такие события: - скроллинг и/или количество проведенного времени на странице; - посещение 404 ошибки; - отправка формы подписки; - отслеживание встроенного ютуб; а также настроить микроразметку ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать дизайн одного из разделов сайта

    Для ДСО (дистанционной системы обучения) по имеющемуся макету необходимо нарисовать дизайн одного из разделов кабинета учащегося, а именно: раздел "Сообщения". Стиль оформления: приближенный к ВК (https://vk.com) https://yadi.sk/i/PRUO0VMK3H4X2Z - макет https://yadi.sk/i/z6Y5t4X53H4WgN - пример ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад