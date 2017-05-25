internetsales

Выбор дизайнера будет проходить на конкурсной основе. Необходимо оформить макет для новогоднего розыгрыша билета (обучения) для группы https://vk.com/ibfak В отклике пришлите (ОТКЛИКИ БЕЗ ЭТИХ ДОПОЛНЕНИЙ РАССМАТРИВАТЬСЯ ...
- Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищем профессионального копирайтера, который нацелен на результат. Требования: опыт написания посадочных страниц/лендингов/сайтов с высокой конверсией,отсутствие шаблонных фраз и выражений.Задача: Нам нужно написать текст посадочной страницы ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Что нужно сделать: 1. хлебные крохи 2. дата публикации 3. кол-во просмотров (причем надо сделать какой-то множитель сразу, чтобы не наши 30 просмотров, а много было) 4. оглавнение 5. заголовки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Настроить передачу данных с лендинга в сервис емаил рассылки через апи. И другие мелкие настройки: типа ява-цели в метрике, маска на форму телефона и проч. Все это у нас настроено на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1500
Мы Интернет-Университет. За 6 лет на рынке мы создали ряд продуктов, в числе которых онлайн-платформа для образовательных бизнесов (B2B), образовательные программы для взрослых (B2C) и различные смежные сервисы, например, система приема платежей. У нас еще ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать превью для видео https://youtu.be/5M6PZVqd2lI На превью должно быть отображено: -название плейлиста: "Привычки инфобизнесмена” -название видео: Ошибки инвестирования времени (сделать крупнее) -”цепляющая” картинка -адрес сайта: internetuniversitet.ru ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем оператора в Москве. В ближайшее время нужно будет записать 1.5-2 часовое видео в студии. Студия в пределах МКАД. Нужно 3 камеры и 2 петлички. Круто, если будет свое оборудование. Если нет, то можно ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $17
Ищем дизайнера " с душой"). Мы Интернет Университет. Занимаемся онлайн образованием уже более 6 лет. Работаем в сфере инфобизнеса. Требуется сделать дизайн коробок (всего будет 3) для наших обучающих ...Дизайн продукции9 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем дизайнера " с душой"). Мы Интернет Университет. Занимаемся онлайн образованием уже более 6 лет. Работаем в сфере инфобизнеса. Требуется сделать дизайн коробок для наших обучающих курсов, так чтобы коробки получились ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу эксперта-практика для создания профессиональных курсовпо интернет-маркетингу для учеников интернет-университета. Тематики на выбор: · Таргетинг вконтакте, ретаргетинг · Таргетинг в фэйсбуке · Яндекс.Директ и РСЯ · Эдвордс и КМС · Цепочка продающих е-мэил писем ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Для дистанционной системы обучения https://yadi.sk/i/U-4ITQjD3Gxsx7 необходимо нарисовать стикеры-награды. Прикладываю пример уже нарисованных стикеров. В таком же стиле нужно нарисовать еще 10. take.ms/Aqbdg – текущие варианты, которые нужно переделывать. Описание сути наград – https://yadi.sk/i/tkjR2vHH3JWtc6. То ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт8 лет назад
Для ДСО (дистанционной системы обучения) по имеющемуся макету необходимо нарисовать дизайн одного из типов уроков, а именно: "Теория".Стиль оформления: приближенный к ВК (https://vk.com)https://yadi.sk/i/h6EEqasw3JKybu - макетhttps://yadi.sk/i/DfGt5svr3JKwMg - пример уже утвержденного интерфейса.То есть фактически нужно отрисовать только ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад
Для дистанционнойсистемы обучения https://yadi.sk/i/U-4ITQjD3Gxsx7 необходимо нарисовать стикеры-награды. Прикладываю пример уженарисованных стикеров. В таком же стиле нужно нарисовать еще 5. take.ms/Aqbdg –текущие варианты, которые нужно переделывать. Описание сути наград –во ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Длядистанционной системы обучения необходимо сделать 10 стикеров-наград: https://yadi.sk/i/U-4ITQjD3Gxsx7 take.ms/Aqbdg– текущие варианты, которые нужно переделывать. Все стикеры(иконки) должны быть в едином стиле и сочетаться с общей концепцией сайта. Описаниесути ...Иконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить такие события: - скроллинг и/или количество проведенного времени на странице; - посещение 404 ошибки; - отправка формы подписки; - отслеживание встроенного ютуб; а также настроить микроразметку ...HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Для ДСО (дистанционной системы обучения) по имеющемуся макету необходимо нарисовать дизайн одного из разделов кабинета учащегося, а именно: раздел "Сообщения". Стиль оформления: приближенный к ВК (https://vk.com) https://yadi.sk/i/PRUO0VMK3H4X2Z - макет https://yadi.sk/i/z6Y5t4X53H4WgN - пример ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт8 лет назад