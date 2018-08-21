Произвести настройки посадочной страницы (лендинга)

Настроить передачу данных с лендинга в сервис емаил рассылки через апи.

И другие мелкие настройки: типа ява-цели в метрике, маска на форму телефона и проч.

Все это у нас настроено на другом лендинге, так что вы сможете просто оттуда скопировать.

В отклике пришлите:

1. пример хотя бы одной своей работы где вы производили web-программирование и что именно было сделано.

2. стоимость и срок выполнения нашей работы