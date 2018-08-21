Поддержка и развитие сайта python+django, почасовка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок154 просмотра

Нужен программист python+django для развития проекта. 

Из технологий основное это python 3.4, django, celery, jquery на публичном сайте. 

Проект довольно объемный, более 100k loc. 

Объём задач свыше 200 часов. 

Долгосрочное сотрудничество, но не 100% загрузка. 

Предпочтительные способы общения с подрядчиком: телефон, whatsapp, личные встречи в Москве. 

От подрядчика нам необходимы конкретные результаты работы в срок и отсутствие косяков. 

С нашей стороны любая поддержка, открытость, оплата в срок. 

Если вам интересно такое сотрудничество, то пишите в вашей заявке: 

1. Стоимость часа работы 

2. Портфолио или резюме 

Детали о проекте и первая задача в личной переписке.

DjangojQueryPython
7 лет назад
asovetnikov
Артем 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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