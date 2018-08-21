Необходимо разработать сайт по поиску организаций. Пример: rusprofile(.)ru Используем фреймворк Laravel или Yii. Данные по организациям предоставляются в формате xml, 1 файл на 1 организацию. Объем базы около 130 Гб. Принцип работы ...
Поддержка и развитие сайта python+django, почасовка
Нужен программист python+django для развития проекта.
Из технологий основное это python 3.4, django, celery, jquery на публичном сайте.
Проект довольно объемный, более 100k loc.
Объём задач свыше 200 часов.
Долгосрочное сотрудничество, но не 100% загрузка.
Предпочтительные способы общения с подрядчиком: телефон, whatsapp, личные встречи в Москве.
От подрядчика нам необходимы конкретные результаты работы в срок и отсутствие косяков.
С нашей стороны любая поддержка, открытость, оплата в срок.
Если вам интересно такое сотрудничество, то пишите в вашей заявке:
1. Стоимость часа работы
2. Портфолио или резюме
Детали о проекте и первая задача в личной переписке.
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