Программист MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки99 просмотров

Нужно соединить основную версию сайта с мобильной, кроме это нужно создать страницы в стиле лендинг по нескольким макетам.  Более подробную информацию предоставлю заинтересованным. 

MODX
7 лет назад
gyshin_alex
Александр 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров