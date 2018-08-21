Программист MODX

Приветствую всех! Есть полусделанный проект на Сotonti. Надо допилить как фронт (кроссбраузерность) так и бекэнд. Работа и оплата будет поэтапно. ЗЫ Не пытайтесь развести на предоплату. Её не будет. Нет, ...