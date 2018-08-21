в самописном php коде добавить к форме авторизации логин с помощью гугл, фейсбук и твиттер
Программист MODX
Нужно соединить основную версию сайта с мобильной, кроме это нужно создать страницы в стиле лендинг по нескольким макетам. Более подробную информацию предоставлю заинтересованным.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Платформа давно не обновлялась, сейчас проплатили обновления, часть из них не встает, необходимо разобраться в ошибках и исправить.Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
1. изменить цветовую гамму элементов сайта 2. изменить шрифт в меню 3. убрать из мобильной версии подразделы в выпадающем меню. 4. в мобильной версии добавить горизонтальное меню с пролистыванием ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $7
Поднять скорость загрузки сайта https://movie2k.so Сейчас по данным pr-cy скорость загрузки страницы составляет 6 секунд. Надо провести небольшой анализ и снизить скорость загрузки сайта.Закрыт7 лет назад
Фрилансерам: Указывайте стоимость и максимальный срок. читайте задание, и откликайтесь только если сможете это сделать. Рекламировать себя не нужно. Требуется доработка сайта armtel.ru через git. при ...Закрыт7 лет назад
Запустить сайт на WP с шаблоном - https://themeforest.net/item/elon-businesses-and-agencies-theme/19297736 1. Сайт https:moretexts.ru – чтобы работал с ssl Ключи SCR я дам. 2. Настроить robots.txt 3. Настроить метрику гугл и яндекс, ...Закрыт7 лет назад
- $50
Нужно написать программу-парсер, которая бы мониторила и собирала данные по записи на собеседование на сайте посольства США в РФ: http://prntscr.com/g5e60o. Нужны данные по трём городам (Москва, Екатеринбург, Владивосток) и двум форматам записи (с собеседованием и ...Закрыт7 лет назад
Сайт: http://ubki-valentina.ruВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Задание 1 сделать скрипт онлайн перевода текста из файла как здесь http://ru.freeonlinetranslators.net/ только с вводом текста исходника, выбором языка оригинала и конечного языка получение перевода только после ...Закрыт7 лет назад
Приветствую всех! Есть полусделанный проект на Сotonti. Надо допилить как фронт (кроссбраузерность) так и бекэнд. Работа и оплата будет поэтапно. ЗЫ Не пытайтесь развести на предоплату. Её не будет. Нет, ...Закрыт7 лет назад