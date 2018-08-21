Создать сайт на Wp из шаблона

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки133 просмотра

Запустить сайт на WP с шаблоном  - https://themeforest.net/item/elon-businesses-and-agencies-theme/19297736

 

1. Сайт https:moretexts.ru – чтобы работал с ssl

Ключи SCR я дам.

2. Настроить robots.txt

3. Настроить метрику гугл и яндекс, доступы я дам.

4. Главную страницу сделать по примеру [дам исполнителю] (тексты и структура, картинки братьиз шаблона elon)

5. В шаблоне поменять логотип – предоставлю;

6. Сделать блог с одной статьей,

7.            Сделатьиз стандартного функционала FAQ

8. Сделать предложения услуги 24 стр. С сайта брать текст и сео параметры: Title, descriotion, keywords

9. Сделать страницу с ценами как тут: [дам исполнителю]

10. Сделать страницу с контактами как тут: [дам исполнителю]

11. Настроить нижний футер с контактами

WordPress
7 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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