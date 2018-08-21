Нужно написать программу-парсер, которая бы мониторила и собирала данные по записи на собеседование на сайте посольства США в РФ: http://prntscr.com/g5e60o. Нужны данные по трём городам (Москва, Екатеринбург, Владивосток) и двум форматам записи (с собеседованием и ...
Создать сайт на Wp из шаблона
Запустить сайт на WP с шаблоном - https://themeforest.net/item/elon-businesses-and-agencies-theme/19297736
1. Сайт https:moretexts.ru – чтобы работал с ssl
Ключи SCR я дам.
2. Настроить robots.txt
3. Настроить метрику гугл и яндекс, доступы я дам.
4. Главную страницу сделать по примеру [дам исполнителю] (тексты и структура, картинки братьиз шаблона elon)
5. В шаблоне поменять логотип – предоставлю;
6. Сделать блог с одной статьей,
7. Сделатьиз стандартного функционала FAQ
8. Сделать предложения услуги 24 стр. С сайта брать текст и сео параметры: Title, descriotion, keywords
9. Сделать страницу с ценами как тут: [дам исполнителю]
10. Сделать страницу с контактами как тут: [дам исполнителю]
11. Настроить нижний футер с контактами
Заявки фрилансеров
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