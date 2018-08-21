Нужно взять товар, описание, цены, характеристики от сюда И перенести его сюда: furnitura-darom.ru Цену нужно изменить добавить к цене сайта 40% Есть парсер и код для формирования XML. ...
Проект на Symfony
Здравствуйте.
Нужно доделать проект на Symfony.
В большей части изменения по интерфейсу, немного по логике, но в целом ничего сложного.
Для дополнительных подробностей и демонстрации текущего кода и состояния пишите в скайп: andariall
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