Проект на Symfony

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Закрыт2 заявки121 просмотр

Здравствуйте.

Нужно доделать проект на Symfony.

В большей части изменения по интерфейсу, немного по логике, но в целом ничего сложного.

Для дополнительных подробностей и демонстрации текущего кода и состояния пишите в скайп: andariall

Symfony
7 лет назад
prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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