Нужно написать импортер в базу CMS Opencart3 мероприятий на которые продаются билеты, получаемых по предоставляемому API, описание здесь - https://docs.cultserv.ru/public/public-api/index.html#events_list У каждого события можеть быть несколько сеансов, проходящих на разных площадках, например один и ...
PHP-программист для интеграции с amoCRM
Требуется PHP-программист для реализации интеграции amoCRM с внешней системой.
Требования:
- Опыт работы с git
- Опыт разработки на PHP7
- Понимание работы REST-сервисов
- Опыт работы с cURL
- Опыт интеграций с amoCRM или Bitrix 24
- Знание фреймворков Laravel или Yii2 большой плюс
ВАЖНО:
- Быть на связи в рабочее время
- Задача сделанная на 99% считается НЕ сделанной задачей и не оплачивается
- Перед началом работы необходимо будет сделать аудит ТЗ и внести в него корректировки и дополнения (работа по доработке ТЗ оплачивается)
- Полное описание вышлю непосредственно исполнителю
- Кто готов – начинайте предложение сообщение с фразы: "Поехали!"
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