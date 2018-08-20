PHP-программист для интеграции с amoCRM

Требуется PHP-программист для реализации интеграции amoCRM с внешней системой.

Требования:

- Опыт работы с git

- Опыт разработки на PHP7

- Понимание работы REST-сервисов

- Опыт работы с cURL

- Опыт интеграций с amoCRM или Bitrix 24

- Знание фреймворков Laravel или Yii2 большой плюс

ВАЖНО:

- Быть на связи в рабочее время

- Задача сделанная на 99% считается НЕ сделанной задачей и не оплачивается

- Перед началом работы необходимо будет сделать аудит ТЗ и внести в него корректировки и дополнения (работа по доработке ТЗ оплачивается)

- Полное описание вышлю непосредственно исполнителю

- Кто готов – начинайте предложение сообщение с фразы: "Поехали!"