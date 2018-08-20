PHP-программист для интеграции с amoCRM

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Требуется PHP-программист  для реализации интеграции amoCRM с внешней системой. 

Требования: 

- Опыт работы с git 

- Опыт разработки на PHP7 

- Понимание работы REST-сервисов 

- Опыт работы с cURL 

- Опыт интеграций с amoCRM или Bitrix 24 

- Знание фреймворков Laravel или Yii2 большой плюс 

ВАЖНО:  

- Быть на связи в рабочее время 

- Задача сделанная на 99% считается НЕ сделанной задачей и не оплачивается 

- Перед началом работы необходимо будет сделать аудит ТЗ и внести в него корректировки и дополнения (работа по доработке ТЗ оплачивается) 

- Полное описание вышлю непосредственно исполнителю 

- Кто готов  – начинайте предложение сообщение с фразы: "Поехали!" 

AmoCRMGitLaravelPHPYii
7 лет назад
budetweb
Максим 
44 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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