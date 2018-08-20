Нужно написать импортер в базу CMS Opencart3 мероприятий на которые продаются билеты, получаемых по предоставляемому API, описание здесь - https://docs.cultserv.ru/public/public-api/index.html#events_list У каждого события можеть быть несколько сеансов, проходящих на разных площадках, например один и ...
Модуль SMS оповещений для OpenCart
Необходимо разработать модуль SMS оповещений для OpenCart Модуль должен корректно работать на версиях OpenCart начиная с 2.0.0.0 до 3.0.3.0Основной задачей модуля является оповещение покупателей магазина когда статус заказа изменяется или при создании заказа или при создании аккаунта покупателя
Модуль также должен оповещать администраторов магазина при изменении статусов заказа или при создании нового заказа или при создании нового аккаунта покупателя
Полное описание всех возможностей модуля я прилагаю к проекту
Работу модуля обеспечивает сервис API SMS Gateway apps.gateway.sa
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужно написать модуль под DLE с сайта Rutube принцип работы: указывается url новости на сайте Rutube, парситься вся информация, титле, дискриптион, код для вставки видео и т.д. На сайте Rutube предоставляется API.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт http://kopirka.cd98889.tmweb.ru/ Просмотрите ТЗ, жду вопросов и оценки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо автоматизировать интернет магазин в социальной сети В коннтакте. Суть автоматизации состоит в создании бота,который мог бы отправлять товары и к ним текст в лично сообщении. А клиент мог бы с помощь ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Создать систему со сложными тестами с онлайн оплатой, прошу отписаться тех, кто занимался чем то подобным. Приветствуются готовые решения.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на вордпрессе, после обновления скрипта, периодически вылазит ошибка, как на сайте, так и в админке. Кто может устранить её?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно развернуть готовый сайт на хостинге, сайт на опенкартВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно модифицировать существующий скрипт Nodejs, который должен проходить авторизацию на сервер SellerCentral Amazon с помощью Headless Chrome. После чего должен запускать HTTP-сервер и ожидать команд через API. Команды через API две - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на тильде, нужно улучшить дизайн, и добавить на него каталог с фильтрами, наполнять каталог не надо, только его шаблон. Проблема в том, что в тильде нет фильтров сложных, поэтому сайт придется переделывать на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, 1. мне нужно показать и поэтапно установить Laravel. 2. написать скрипт динамического обновления данных в режиме live на странице.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад