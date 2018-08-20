Необходимо разработать модуль SMS оповещений для OpenCart Модуль должен корректно работать на версиях OpenCart начиная с 2.0.0.0 до 3.0.3.0Основной задачей модуля является оповещение покупателей магазина когда статус заказа изменяется или при создании заказа или при создании аккаунта покупателя

Модуль также должен оповещать администраторов магазина при изменении статусов заказа или при создании нового заказа или при создании нового аккаунта покупателя

Полное описание всех возможностей модуля я прилагаю к проекту

Работу модуля обеспечивает сервис API SMS Gateway apps.gateway.sa