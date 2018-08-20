Доработать сайт, улучшить дизайн

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Есть сайт на тильде, нужно улучшить дизайн, и добавить на него каталог с фильтрами, наполнять каталог не надо, только его шаблон. Проблема в том, что в тильде нет фильтров сложных, поэтому сайт придется переделывать на другую платформу.

Tilda
7 лет назад
Vladimir_I
Ильчишин 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров