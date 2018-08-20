Разработка фронта на react

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок147 просмотров

Требуется разработка фронта веб-приложения на react. Приложение реализует видеочат на базе webRTC. Проект средний, работы на несколько месяцев.

ТЗ и подробности по запросу.

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7 лет назад
meteor-it
Максим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров