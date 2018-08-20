Разработка фронта на react

На сайте http://gomeopat.kiev.ua/ при первом заходе на сайт, в шапке сайта просит загрузиться флеш-плейер, из-за этого гугл не дает полноценно рекламировать сайт, и, я думаю, из-за этого же плохо оценивает скорость загрузки сайта. Задача: ...