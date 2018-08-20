Сайт - leto.org.ua. 1. Нужно настроить конверсионные цели в яндекс метрике: и добавить почту в рассылку заявок [email protected] Оформил заказ в корзине Добавил товар в корзину. Заказать звонок на главной. Рассчитать стоимость на главной. ...
Необходимо сделать сайт на wordpress
Необходимо сделать сайт на wordpress. Сайт не сложный , по макетам видно. Сайт должен быть готов до 24.08 максимум до 25.08. Адаптивная верстка, 3 языка , необходимо сделать качественно и оперативно. Жду адекватных предложений
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