Необходимо сделать сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок168 просмотров

Необходимо сделать сайт на wordpress. Сайт не сложный , по макетам видно. Сайт должен быть готов до 24.08 максимум до 25.08. Адаптивная верстка, 3 языка , необходимо сделать качественно и оперативно. Жду адекватных предложений

WordPress
7 лет назад
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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