Организовать систему прав доступа юзеров Wordpress

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Закрыт5 заявок155 просмотров

Всем доброе время суток!

Есть небольшой сайт на Wordpress, там есть два типа кастомных пользователей.

Нужно чтобы каждый тип пользователя имел доступ к определенным страницам/custom post сайта (по сути разграничить права пользователей).

Более детально уже покажу при общении.

В заявках пишите примерный бюджет, спасибо.

WordPress
7 лет назад
ivandobychin
Иван 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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