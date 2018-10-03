Исправить скорость загрузки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки158 просмотров

Здравствуйте,

Сайт https://www.healthportal.com.ua на pagespeed от google выдает низкую скорость по моб. версии и среднюю по десктопу.

Нужно сделать чтобы обе были "good"

Плагин кэширования уже стоит, картинки все оптимизированы, хостинг хороший - VPS.

Другие подобные блоги на этом же хостинге работаю нормально!

Если кто-то сможет помочь - жду ваши предложения!

С ув.,

Вячеслав

7 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$80
3 дня
Все сделано отлично! Спасибо!
Спасибо за проект! Был рад посотрудничать!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад