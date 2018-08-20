Нужен программист для сайта на Open Cart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок278 просмотров

Необходимо внести ряд доработок в стандартный шаблон сайта магазина на Open Cart.

Прилагается макет в формате PSD, с комментариями к каждой части доработки.

Как сейчас выглядит сайт https://santehkeram.ru/

Более детально можно обсудить в личной переписке.

6 лет назад
Text_Alex
Алексей 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров