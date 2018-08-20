Здравствуйте, товарищи фрилансеры. Необходим плагин для вордпресса добавляющий поля под записью в админской части предназначенные для загрузки мп3 файлов на сервер. Примерный вид, который мне бы хотелось видеть я прикрепил картинкой. Первым делом необходимо задать ...
Нужен программист для сайта на Open Cart
Необходимо внести ряд доработок в стандартный шаблон сайта магазина на Open Cart.
Прилагается макет в формате PSD, с комментариями к каждой части доработки.
Как сейчас выглядит сайт https://santehkeram.ru/
Более детально можно обсудить в личной переписке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
создать онлайн магазин кроссовок на основе другого(дропшипинг) с онлайн-кассой. имеется выгрузка с синхронизациейВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Хотим сайт, похожий по функционалу на http://kcsp27.ru/, разработать на 1С-Битрикс или Laravel. Задача: Укажите, пожалуйста, стоимость работ и сроки выполнения по разделам: -Главная -Мероприятия ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый. Мы занимаемся производством кондитерских изделий. При этом, производство и отдел продаж, георграфически, в разных местах. Хотим внедрить CRM (предоположительно, Битрикс и Мой склад).Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Подробное задание: https://docs.google.com/document/d/1FVnrFKhXHcmZqUcOu3Dq7hVsdXUej1pZwXCEkonAC0k/edit Жду от вас ценыЗакрыт7 лет назад
нужно настроить ретаргетинг через сервис, но при этом использовать не сервис типа adnous где нельзя нормально статистику смотреть и делать АБ тесты, а более современный сервис задача, чтобы реклама догоняла пользователя абсолютно везде - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Если коротко, для сайта на Bitrix что требуется: поставить в шапке ссылку или кнопку, и для неё сделать форму с полями имя, телефон, email, написать текст, фото, - сообщение должно приходить на почту админу. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Выполнили анализ сайта, теперь требуется внести исправления. На сделан на worlpress. Анализ прилагается. Просим просмотреть и предоставить коммерческое предложение, с подробным описанием.Закрыт7 лет назад
Добавить возможность загрузки файлов к комментариями через кнопку DLE 12.0. Загруженный файл должен автоматически подставлять изображение или файл в комментарий, должна быть возможность мульти-загрузки. Разумеется можно все сделать через стандартную кнопку - загрузки файлов, но тогда ...Закрыт7 лет назад
Т.з.1. Добавлять новости dle 13. Папка с исходными файлами(html txt) 3. Структура файлов для добавления новостей #title#Заголовок#title# #content#Все добавляется в короткую новость#content# #categories1#Главная ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад