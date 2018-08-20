Скрипт dle добавление новостей

Т.з.1. Добавлять новости dle 13.

Папка с исходными файлами(html txt) 3. Структура файлов для добавления новостей

#title#Заголовок#title#

#content#Все добавляется в короткую новость#content#

#categories1#Главная категория#categories#

#categories2#Подкатегория#categories#

#categories3#Подкатегория#categories#

#categories4#Подкатегория#categories#

#categories5#Подкатегория#categories#

Новость должна присваиваться в последнюю подкатегорию,

НО ДОЛЖНА СОЗДАВАТЬСЯ ЦЕПОЧКА И ИДТИ ЕЕ ПРОВЕРКА ЕСЛИ ЕСТЬ Главная категория подкатегория тогда добавлется в последнюю

#categoriesnN##categories#

Если нет цепочки скрипт должен ее создать Главная - подкатегория- подкатегория....новость

#tags#метки, через, запятую#tags# Новость присваивается этим меткам метки далее в через и далее в запятую#tags#

#id# 1988 #id# Новости будет присвоена id 1988 если пусто то стандартными средствами dle добавлять

#url# kak-dela-u-tebya #url# Чпу новости будет kak-dela-u-tebya если пусто то стандартными средствами dle добавлять

4. Скрипт должен через каждые 8 000 символов вставлять после . или . или .

или .

{PAGEBREAK} если новость 18 000 символов {PAGEBREAK} вставится 2 раза