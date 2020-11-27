Есть сайт (мобильная версия) основного сайта (б.д. одна - общая) Сейчас проблема, на мобильной версии, при оформлении заказа. На шаге выбора оплаты http://m.instore.kz/checkout_order.php?action=payment возникает ошибка Fatal error: Class 'moneyorder' ...
Устранение технических ошибок вебсайта
Устранение технических ошибок вебсайта
Подробный технический аудит вебсайта Вашими силами не требуется! В качестве технического задания Вам будет выдан подробный Отчёт из Website Auditor (Link Assistance Enterprise).
Отчёт может быть выслан по запросу заинтересованным лицам для формирования КП.
Спасибо!
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