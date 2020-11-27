Устранение технических ошибок вебсайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок174 просмотра

Устранение технических ошибок вебсайта

Подробный технический аудит вебсайта Вашими силами не требуется! В качестве технического задания Вам будет выдан подробный Отчёт из Website Auditor (Link Assistance Enterprise).

Отчёт может быть выслан по запросу заинтересованным лицам для формирования КП.

Спасибо!

7 лет назад
dp920374
Дмитрий 
55 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$100
7 дней
Рекомендую Алексея за его профессионализм!
Все хорошо, рекомендую.

Заявки фрилансеров

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
ТОП-10
Веб-программирование