Вёрстка сайта по PSD + его доработка + наполнение контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок185 просмотров

Есть "сырой" макет сайта в PSD (прикладываю страницы в jpg). Необходимо САМОСТОЯТЕЛЬНО доработать/переработать и согласовать макеты, докупить уникальный контент (видео, статьи, картинки), сверстать сайт, проверить работу форм, адаптивность, кроссбраузерность. Выложить на хостинг, настроить счётчики, цели, метрики в Яндексе на сайт. 

Работа только по безопасной сделке. 

Страницы сайта: yadi.sk/d/x3o2hxxG3aKbQr

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров