Подкорректировать и внести правки на сайте Joomla

Нужно сделать телеграм бота, желательно на пхп ТЗ скину в личку, но оно будет описывать вот точно такой функционал, как в этом видео: https://www.dropbox.com/s/nrfbchd4mb652mv/demo2.mkv Ищу исполнителя с опытом от 5 сложных телеграм ...