Подкорректировать и внести правки на сайте Joomla

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Есть сайт на Джумла.  Необходимо произвести некоторые работы:

- перенести/вставить картинки, формы записи на 5-7 страницах 

- поменять/перенести метод отображения картинок для моб и ПК версии

- создать кликабельные картинки на 5-7 страницах

- сделать плавающими пару кнопок на моб версии 

- какие-то элементы неправильно помещены на страницы (шде-то видео большое, где-то картинка, таблица) и в связи с этим не совсем корректно работают и отображаются страницы на МОБ версии. Необходимо пересмотреть и исправить (10-15 страниц). 

- В моб версии почему-то пропала подсветка белым цветом активного на данный момент подпункта меню. 

 Необходимо исправить. 

Joomla
7 лет назад
guest_15346074877756
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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