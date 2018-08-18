Необходимо помочь в выбором SSL сертификата. Настроить сертификат, настроить переезд на HTTPS и настроить редирект для правильной работы сайта ugonavto.net. Просьба указывать ориентировочные сроки выполнения. Максимальный бюджет 15 тысяч рублей
Подкорректировать и внести правки на сайте Joomla
Есть сайт на Джумла. Необходимо произвести некоторые работы:
- перенести/вставить картинки, формы записи на 5-7 страницах
- поменять/перенести метод отображения картинок для моб и ПК версии
- создать кликабельные картинки на 5-7 страницах
- сделать плавающими пару кнопок на моб версии
- какие-то элементы неправильно помещены на страницы (шде-то видео большое, где-то картинка, таблица) и в связи с этим не совсем корректно работают и отображаются страницы на МОБ версии. Необходимо пересмотреть и исправить (10-15 страниц).
- В моб версии почему-то пропала подсветка белым цветом активного на данный момент подпункта меню.
Необходимо исправить.
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