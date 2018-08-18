Доработать quantity в ocstore 2.3

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Закрыт1 заявка168 просмотров

Всем доброго времени суток. Нужно доработать на сайте dilerok.com.ua форму quantity (выбор количества плитки в разных единицах измерения) таких как шт. м2, упаковка. Доработка должна работать только в том товаре в котором есть атрибут "Единица измерения" значение которого "м2" Суть в том, что бы клиент мог сделать заказ плитки поштучно, упаковками или м2. Не важно в какой единице будет оформлен заказ, сумму должно посчитать за м2.  Вывести эту доработку нужно в карточке товара, в производителях, в категориях, в связанных товарах.

Примеры работы: 

https://ceramroom.com.ua/plitka/keramicheskaja-plitka/plitka-opoczno-effecto-grey.html

https://www.plitkoteka.com.ua/katalog/plitka/opoczno/effecta/effecto-grey

ocStore
7 лет назад
teresshka
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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