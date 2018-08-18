Доработать quantity в ocstore 2.3

Всем доброго времени суток. Нужно доработать на сайте dilerok.com.ua форму quantity (выбор количества плитки в разных единицах измерения) таких как шт. м2, упаковка. Доработка должна работать только в том товаре в котором есть атрибут "Единица измерения" значение которого "м2" Суть в том, что бы клиент мог сделать заказ плитки поштучно, упаковками или м2. Не важно в какой единице будет оформлен заказ, сумму должно посчитать за м2. Вывести эту доработку нужно в карточке товара, в производителях, в категориях, в связанных товарах.

Примеры работы:

https://ceramroom.com.ua/plitka/keramicheskaja-plitka/plitka-opoczno-effecto-grey.html

https://www.plitkoteka.com.ua/katalog/plitka/opoczno/effecta/effecto-grey