Нужен программист с опытом Lua и Kamailio

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок157 просмотров

Есть сервер обмена сообщениями, написанный на Lua и Kamailio. Нужно внедрить новые функции. 

В ответе жду конкретные предложения: 

1. Сколько лет опыта с Lua , Kamailio?  

2. Примеры работ Lua , Kamailio 

3. Когда можете приступить 

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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