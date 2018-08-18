Заняться программной частью сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок151 просмотр

Сайт уже сверстали, ТЗ не большое ( сделать поисковик, реализовать создание тем посетителями, регистрацию и ЛК + привязать оплату. 

Скрин сайта приложил, готовую верстку и ТЗ высылаю кто берется за работу

как выглядит сайт - https://drive.google.com/open?id=1fFoe-Z6Y0drAsNOJJYlYblh-zTYxa3sD

7 лет назад
ShiryaevIlya
Илья 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров