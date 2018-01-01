Доработать сайт на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок151 просмотр

Добры день 

Есть сайт Domtop.com.ua нужно его доработать

ТЗ на скриншотах

WordPress
7 лет назад
pahsergg
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров