WP + WC - сделать калькулятор (поиск) товаров (вариаций) по атрибутам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка432 просмотра

Техническое задание прилагаю.

Требование к исполнителю - отзывы и отличное знание системы Woocommerce

WooCommerceWordPress
7 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$900
25 дней
Я обратился к Алексею, потому-что только он во-первых внимательно изучил ТЗ, что не свойственно обитателям WL, (они просто не способны прочесть и переварить что-то больше трех строк), во-вторых он трезво оценил сроки и стоимость, потому-что то что я хотел, априори не может стоить дёшево. В итоге - я не ошибся и получил больше чем хотел. ТЗ реализовано в высшей его ипостаси, всё продуманно наперед. Всё сделано для максимального удобства в работе. Сроки - мало того что соблюдены, кроме этого, всё сделано в 2,5 раза быстрее чем ожидалось. Общение приятное, деловое. Я на WL уже 10(!) лет в роли заказчика, повидал всякое и рекомендую всем, для экономии нервов и времени, обращаться к Алексею.
Евгений - отличный заказчик, который отличается чёткой постановкой задачи и почти моментальной оплатой работы, а также коротким временем проверки результатов. Видно, что человек заинтересован в своих проектах (как не странно, это далеко не всегда так). Проект интересный, благодарю за данный мне опыт. Как говориться, совершенству нет предела. Теперь я знаю WC ещё лучше :-)

Заявки фрилансеров

alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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