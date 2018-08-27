WP + WC - сделать калькулятор (поиск) товаров (вариаций) по атрибутам

Я обратился к Алексею, потому-что только он во-первых внимательно изучил ТЗ, что не свойственно обитателям WL, (они просто не способны прочесть и переварить что-то больше трех строк), во-вторых он трезво оценил сроки и стоимость, потому-что то что я хотел, априори не может стоить дёшево. В итоге - я не ошибся и получил больше чем хотел. ТЗ реализовано в высшей его ипостаси, всё продуманно наперед. Всё сделано для максимального удобства в работе. Сроки - мало того что соблюдены, кроме этого, всё сделано в 2,5 раза быстрее чем ожидалось. Общение приятное, деловое. Я на WL уже 10(!) лет в роли заказчика, повидал всякое и рекомендую всем, для экономии нервов и времени, обращаться к Алексею.