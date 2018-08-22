Нужно внести правки в мобильную версию

Нужно внести несколько правок в моб. версию сайта 3390017.ru

1. При нажатии на один пункт меню происходит открытие другого пункта (иногда следующего, иногда через один)

2. Размер шрифта меню на главной (размер самого меню), нужно сделать меньше.

3. Размер меню на второстепенных страница - больше

4. На главной картинка открывается с середины (если потянуть вверх, покажется вся). Нужно чтобы изначально вся картинка была видна.