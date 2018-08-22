Нужно внести правки в мобильную версию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок203 просмотра

Нужно внести несколько правок в моб. версию сайта 3390017.ru

1. При нажатии на один пункт меню происходит открытие другого пункта (иногда следующего, иногда через один) 

2. Размер шрифта меню на главной (размер самого меню), нужно сделать меньше.

3. Размер меню на второстепенных страница - больше

4. На главной картинка открывается с середины (если потянуть вверх, покажется вся). Нужно чтобы изначально вся картинка была видна.

7 лет назад
Liudmila_V
Людмила 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

hamasusu
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Огромное спасибо! задача была выполнена в кратчайшие сроки с точным понимание, что именно нужно сделать. Исполнитель всегда был на связи. Обязательно будем обращаться со следующими проектами.
Людмила хорошо объяснила задание. Приятно было сотрудничать. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

hamasusu
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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