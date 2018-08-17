Доработки сайта на битриксе

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Закрыт4 заявки119 просмотров

Перенести раздел со старого сайта на новый. Шаблон реализован таким образом, что контентщик не справиться, надо программист.

Для вывода имеющихся текстов на старом сайте необходимо править шаблон вывода информации на новом - для понимающих в битриксе впринципе будет несложной. 

Я все поясню и покажу в личных сообщениях.

7 лет назад
Deksa
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад

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Нет заявок фрилансеров