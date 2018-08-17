Доработки сайта на битриксе

Перенести раздел со старого сайта на новый. Шаблон реализован таким образом, что контентщик не справиться, надо программист.

Для вывода имеющихся текстов на старом сайте необходимо править шаблон вывода информации на новом - для понимающих в битриксе впринципе будет несложной.

Я все поясню и покажу в личных сообщениях.