Подправить плагин WordPress

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Закрыт4 заявки128 просмотров

Ищу программиста PHP/JS, задача - подправить давнишний плагин gravity-forms-special-fields (июнь, 2015 г.) на совместимость с текущими версиями WordPress и Gravity Forms. Плагин добавляет в форму Gravity Forms ряд дополнительных полей. 

JavaScriptPHPWordPress
7 лет назад
dp920374
Дмитрий 
55 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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