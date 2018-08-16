Доработка проекта Symfony самопис - СРОЧНО!

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки166 просмотров

Доработка проекта Symfony самопис - СРОЧНО!

ТЗ имеется, если в кратце поправить систему оплаты на сайте и подключить Робокассу

Срок 1 день

Оплата строго по факту готовности проекта, БЕЗ аванса Бюджет 40$

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Symfony
7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров