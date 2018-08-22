Создание бота для telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок195 просмотров

Нужен бот, который будет обрабатывать информацию из источника онлайн, анализировать её  и отправлять в чат нужную информацию. Тематика спортивные события.

Заказываю для себя, есть потребность автоматизировать поиск и тем самым сократить время на обработку информации. 

7 лет назад
fedosnew
Роман 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sargis_MSU
Саркис 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва(-1)
7 лет назад
$10
6 дней
Саркис, молодец помогал мне даже в мелочах. Работу сделал качественно и в срок. Рекомендую.
Отличный заказчик! Четкоe ТЗ, быстрaя оплатa.

Заявки фрилансеров

Sargis_MSU
Саркис 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва(-1)
7 лет назад