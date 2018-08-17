Разработать сайт кассы взаимопомощи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок136 просмотров

Необходимо разработать легкий, красивый программный механизм (скрипт) для проекта - международная касса взаимопомощи, проект не сложный, смысл будет понятен сразу, пример подобного проекта http://goldline.pro (математическую модель можно проследить) с платежными модулями пока рассматриваю PayPal, AlertPay. Под проект так же необходимо сделать презентацию - видео, пдф, ворд (оговаривается отдельно). Соответственно подробнее о проекте, его деталях при личном контакте.

7 лет назад
guest_15344717153709
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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