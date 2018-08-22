Связать форму с лендинга с Гугл таблицей.

  1. Биржа фриланса
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Завершен8 заявок198 просмотров

Нужно сделать так, чтобы при заполнении формы на лендинге, данные с заявки приходили не на почту, а загружались в Гугл таблицу.Нужно поля с формы привязать к полям гугл таблицы и лить по АПИ туда. 

Поля в форме соответствуют колонкам в таблице. Нужно чтоб каждая новая заявка добавлялась к существующим в таблице.Вот таблица https://docs.google.com/spreadsheets/d/13M081HrfUbtSOBPQ1FAmT9NldkchqCKXpaW2HS11I5k

7 лет назад
AlexSotn
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$20
1 день
Отлично и быстро все сделал
Всё оплатил вовремя и даже больше чем нужно.

Заявки фрилансеров

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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