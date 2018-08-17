Требуется внести правки по сайту

http://kotel-spb.com

Требуется внести следующие правки по сайту .

1. Чтобы приводить посетителя на соответствующие его интересам страницы, необходимо проставить анкор:

На странице

http://kotel-spb.com/uslugi/montazh-sistemy-otopleniya/

анкор #key

2. Перевести сайт на HTTPS протокол. Так как, Google Chrome помечает HTTP-сайты как небезопасные и наличие SSL-сертификата может положительно сказываться на оценке сайта системой контекстной рекламы.

5. Сделать корректное отображение товара в корзине

6. Сделать корректное отображение формы

7. Сделать корректное отображение всех полей в корзине

8. Прописать код на кнопку:

onclick="yaCounter48111335.reachGoal('zajavka'); return true; ga('send', 'event', 'Knopka', 'zajavka');"

для

9. На странице http://kotel-spb.com/uslugi/montazh-sistemy-otopleniya/ добавить блоки с базовыми ценами на монтаж сантехники (унитаз, полотенцесушитель, душевая кабина, ванна) * пока в разработке сейчас делать не нужно!

11. Выровнять Логотип на главной странице - http://kotel-spb.com/ , сделать его крупнее.

12. Привести все шрифты на главной странице в более подходящий и приемлемый вид!

Есть ПДФ фаил прикрепленными фото по правкам при желании смогу выслать!

Так же хочу отметить, что при удачной совместной работе, возможно долгосрочное сотрудничество.