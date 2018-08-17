Необходимо написание пользовательского скрипта по ТЗ для платформы Trading View
Требуется внести правки по сайту
Требуется внести следующие правки по сайту .
1. Чтобы приводить посетителя на соответствующие его интересам страницы, необходимо проставить анкор:
На странице
http://kotel-spb.com/uslugi/montazh-sistemy-otopleniya/
анкор #key
2. Перевести сайт на HTTPS протокол. Так как, Google Chrome помечает HTTP-сайты как небезопасные и наличие SSL-сертификата может положительно сказываться на оценке сайта системой контекстной рекламы.
5. Сделать корректное отображение товара в корзине
6. Сделать корректное отображение формы
7. Сделать корректное отображение всех полей в корзине
8. Прописать код на кнопку:
onclick="yaCounter48111335.reachGoal('zajavka'); return true; ga('send', 'event', 'Knopka', 'zajavka');"
для
9. На странице http://kotel-spb.com/uslugi/montazh-sistemy-otopleniya/ добавить блоки с базовыми ценами на монтаж сантехники (унитаз, полотенцесушитель, душевая кабина, ванна) * пока в разработке сейчас делать не нужно!
11. Выровнять Логотип на главной странице - http://kotel-spb.com/ , сделать его крупнее.
12. Привести все шрифты на главной странице в более подходящий и приемлемый вид!
Есть ПДФ фаил прикрепленными фото по правкам при желании смогу выслать!
Так же хочу отметить, что при удачной совместной работе, возможно долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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