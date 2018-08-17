http://kotel-spb.com Требуется внести следующие правки по сайту . 1. Чтобы приводить посетителя на соответствующие его интересам страницы, необходимо проставить анкор: На странице http://kotel-spb.com/uslugi/montazh-sistemy-otopleniya/ анкор #key 2. Перевести ...
Создание и сео-оптимизация сайта.
Сейчас наброски сайта выполнены в конструкторе Wix, но рассмотрю создание подобного сайта на другой платформе, например Beget c CMS Drupal или нечто подобное с неменьшим функционалом. https://rospom.wixsite.com/mysite-2 Только самые низкие цены!
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